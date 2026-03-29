Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко установила уникальное достижение в рамках турниров «Солнечного дубля»

Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и установила уникальное статистическое достижение. В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Как сообщает статистический портал Opta Ace, Соболенко стала первой спортсменкой, оформившей «Солнечный дубль», выиграв два трёхсетовых матча в финалах как в Индиан-Уэллсе, так и в Майами. В решающем матче соревнования в Индиан-Уэллсе белоруска была сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:3, 7:6).

Отметим, что в текущем сезоне в активе Соболенко три титула: две победы на турнирах категории WTA-1000 (Майами и Индиан-Уэллс) и одна на «пятисотнике» в Брисбене.

Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Арина Соболенко одержала пятую победу над соперницами из топ-10 рейтинга WTA в этом сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android