Арина Соболенко установила уникальное достижение в рамках турниров «Солнечного дубля»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами (США) и установила уникальное статистическое достижение. В этом году в финале она обыграла двукратную победительницу мэйджоров американку Кори Гауфф (четвёртый номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Как сообщает статистический портал Opta Ace, Соболенко стала первой спортсменкой, оформившей «Солнечный дубль», выиграв два трёхсетовых матча в финалах как в Индиан-Уэллсе, так и в Майами. В решающем матче соревнования в Индиан-Уэллсе белоруска была сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (3:6, 6:3, 7:6).

Отметим, что в текущем сезоне в активе Соболенко три титула: две победы на турнирах категории WTA-1000 (Майами и Индиан-Уэллс) и одна на «пятисотнике» в Брисбене.