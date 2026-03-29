Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

29 марта главные новости спорта, результаты футбола, НХЛ и НБА, теннис, Соболенко, UFC, волейбол, фигурное катание, Овечкин

Соболенко — чемпионка «тысячника» в Майами, Пайфер нокаутировал Адесанью. Главное к утру
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, в решающем матче обыграв американку Кори Гауфф, американец Джо Пайфер нокаутировал бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ с голевой передачей российского форварда Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Кори Гауфф.
  2. Джо Пайфер нокаутировал Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271.
  3. «Вашингтон» упустил преимущество в 3 гола, но обыграл «Вегас» в буллитах. У Овечкина — пас.
  4. «Юта» уверенно обыграла «Лос-Анджелес» с Панариным. Сергачёв отметился четырьмя ассистами.
  5. Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира.
  6. Сборная Португалии без Роналду не смогла переиграть Мексику в товарищеском матче.
  7. Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО».
  8. Себастьян Фундора победил Кита Турмана техническим нокаутом в шестом раунде.
  9. Четыре очка Макдэвида и Подколзина помогли «Эдмонтону» прервать серию побед «Анахайма».
  10. Дабл-дабл Вембаньямы и трипл-дабл Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Милуоки».
  11. Сборная США с разгромным счётом уступила Бельгии в товарищеском матче, в игре семь голов.
  12. Дубль Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус».
  13. Гол и ассист Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» и продлить серию побед.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android