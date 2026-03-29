Соболенко — чемпионка «тысячника» в Майами, Пайфер нокаутировал Адесанью. Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, в решающем матче обыграв американку Кори Гауфф, американец Джо Пайфер нокаутировал бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ с голевой передачей российского форварда Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Майами, обыграв Кори Гауфф.
- Джо Пайфер нокаутировал Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271.
- «Вашингтон» упустил преимущество в 3 гола, но обыграл «Вегас» в буллитах. У Овечкина — пас.
- «Юта» уверенно обыграла «Лос-Анджелес» с Панариным. Сергачёв отметился четырьмя ассистами.
- Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира.
- Сборная Португалии без Роналду не смогла переиграть Мексику в товарищеском матче.
- Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, обыграв «Динамо-ЛО».
- Себастьян Фундора победил Кита Турмана техническим нокаутом в шестом раунде.
- Четыре очка Макдэвида и Подколзина помогли «Эдмонтону» прервать серию побед «Анахайма».
- Дабл-дабл Вембаньямы и трипл-дабл Касла помогли «Сан-Антонио» разгромить «Милуоки».
- Сборная США с разгромным счётом уступила Бельгии в товарищеском матче, в игре семь голов.
- Дубль Чернышова помог «Сан-Хосе» обыграть «Коламбус».
- Гол и ассист Демидова помогли «Монреалю» обыграть «Нэшвилл» и продлить серию побед.
