Соболенко — чемпионка «тысячника» в Майами, Пайфер нокаутировал Адесанью. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Майами, в решающем матче обыграв американку Кори Гауфф, американец Джо Пайфер нокаутировал бывшего чемпиона среднего веса Исраэля Адесанью на турнире UFC Fight Night 271, «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче НХЛ с голевой передачей российского форварда Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».