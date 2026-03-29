Арина Соболенко одержала 12 побед подряд на турнирах WTA в сезоне-2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала 12-ю победу подряд на турнирах WTA. Это была победа Соболенко в финале «тысячника» в Майами над американкой Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Арина Соболенко не проигрывает с начала марта 2026 года. Она начала свою победную серию на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, где в матче второго круга обыграла японку Химено Сакацумэ (6:4, 6:2). Последнее поражение белоруске нанесла казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, обыгравшая Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии – 2026 со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

Титул на турнире WTA-1000 в Майами стал для Соболенко третьим в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей «тысячника» в Индиан-Уэллсе и «пятисотника» в Брисбене.