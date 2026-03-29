Матч-центр:
«Уровень игры был просто невероятным». Соболенко — о финале «тысячника» в Майами с Гауфф

«Уровень игры был просто невероятным». Соболенко — о финале «тысячника» в Майами с Гауфф
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу в финале «тысячника» в Майами над американкой Кори Гауфф. Финальный матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Я чувствовала себя действительно очень хорошо. Казалось, что уровень игры был просто невероятным. Концовка второго сета получилась неидеальная, но я знала, что она выложится по максимуму, чтобы бороться и попытаться выиграть этот матч.

Было несколько моментов, которые не сработали в последнем гейме второго сета, но я старалась сохранять позитивный настрой перед третьим. Я очень довольна тем, как справилась со своими эмоциями и как оставалась сосредоточенной от начала до конца», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

