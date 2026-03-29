Экс четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия сообщила, что ждёт ребёнка

Экс четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия сообщила, что ждёт ребёнка
Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия сообщила о своей беременности, опубликовав фотографии в социальной сети.

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

«Семья растёт», – написала Гарсия в социальной сети, сопроводив фотографии эмодзи с сердцем и детской бутылочкой.

32-летняя Гарсия и её возлюбленный Борху Дюран поженились в июле 2025 года. Француженка вместе с мужем ведёт подкаст Tennis Insider Club.

Гарсия завершила свою профессиональную карьеру в конце августа 2025 года после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата США. За свою карьеру француженка выиграла 11 турниров WTA, в том числе Итоговый турнир WTA – 2022 в Форт-Уэйре (США), в финале которого она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

