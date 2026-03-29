Экс четвёртая ракетка мира француженка Каролин Гарсия сообщила, что ждёт ребёнка

Бывшая четвёртая ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия сообщила о своей беременности, опубликовав фотографии в социальной сети.

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

Фото: Из личного архива Каролин Гарсии

«Семья растёт», – написала Гарсия в социальной сети, сопроводив фотографии эмодзи с сердцем и детской бутылочкой.

32-летняя Гарсия и её возлюбленный Борху Дюран поженились в июле 2025 года. Француженка вместе с мужем ведёт подкаст Tennis Insider Club.

Гарсия завершила свою профессиональную карьеру в конце августа 2025 года после поражения в матче первого круга Открытого чемпионата США. За свою карьеру француженка выиграла 11 турниров WTA, в том числе Итоговый турнир WTA – 2022 в Форт-Уэйре (США), в финале которого она обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4.