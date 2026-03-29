Соболенко: перед финалом в Майами постоянно повторяла себе, что сильная и могу выиграть

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, с каким настроем выходила на финальный матч «тысячника» в Майами. Белоруска завоевала чемпионский трофей, обыграв американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Это довольно глубокая вещь, и прозвучит очень просто, но мой настрой перед этим финалом был таким: «Я ни за что его не проиграю». Я пыталась держать жёсткий менталитет — бороться за каждое очко, не позволять ничему влиять на меня, оставаться сфокусированной, искать решения, если это потребуется. Я постоянно повторяла себе, какая я сильная и что могу это сделать.

Это сработало очень хорошо. Это просто, но в то же время очень сложно, потому что, когда эмоции берут верх, всё забывается. Но в последних финалах я была очень сильна внутри и очень позитивна в плане психологии. К тому же мы провели отличную подготовку. Я много работала. Поэтому каждый раз, когда начинала сомневаться в себе, заставляла себя вернуться и напоминала: «Нет-нет-нет. Ты достаточно сильна, чтобы это сделать», – сказала Соболенко на пресс-конференции после финала.