Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, мы не раз встретимся в финалах». Соболенко оценила игру Гауфф в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру американки Кори Гауфф в финале «тысячника» в Майами. Соболенко одержала победу в решающей встрече турнира со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
«Боже мой. Её передвижение — это что-то невероятное. Когда выходишь играть против неё, знаешь, что всегда будет ещё один мяч. Всё дело в том, чтобы сохранять концентрацию и быть готовой к тому, что розыгрыш продолжится.

Её движение — вне всяких рамок. Хотела бы я двигаться хотя бы на 70% так, как она. Она потрясающий игрок и боец. Играть против неё всегда вызов, и мне очень нравится наше противостояние. Надеюсь, она будет стабильной и мы ещё не раз встретимся в финалах», – сказала Соболенко на пресс-конференции после финального матча.

