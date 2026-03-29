«Надеюсь, мы не раз встретимся в финалах». Соболенко оценила игру Гауфф в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру американки Кори Гауфф в финале «тысячника» в Майами. Соболенко одержала победу в решающей встрече турнира со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Боже мой. Её передвижение — это что-то невероятное. Когда выходишь играть против неё, знаешь, что всегда будет ещё один мяч. Всё дело в том, чтобы сохранять концентрацию и быть готовой к тому, что розыгрыш продолжится.

Её движение — вне всяких рамок. Хотела бы я двигаться хотя бы на 70% так, как она. Она потрясающий игрок и боец. Играть против неё всегда вызов, и мне очень нравится наше противостояние. Надеюсь, она будет стабильной и мы ещё не раз встретимся в финалах», – сказала Соболенко на пресс-конференции после финального матча.