«Надеюсь, мы не раз встретимся в финалах». Соболенко оценила игру Гауфф в Майами

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко оценила игру американки Кори Гауфф в финале «тысячника» в Майами. Соболенко одержала победу в решающей встрече турнира со счётом 6:2, 4:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|3
«Боже мой. Её передвижение — это что-то невероятное. Когда выходишь играть против неё, знаешь, что всегда будет ещё один мяч. Всё дело в том, чтобы сохранять концентрацию и быть готовой к тому, что розыгрыш продолжится.
Её движение — вне всяких рамок. Хотела бы я двигаться хотя бы на 70% так, как она. Она потрясающий игрок и боец. Играть против неё всегда вызов, и мне очень нравится наше противостояние. Надеюсь, она будет стабильной и мы ещё не раз встретимся в финалах», – сказала Соболенко на пресс-конференции после финального матча.
- 29 марта 2026
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45
-
10:38
-
09:30
-
07:39
-
04:23
-
02:07
-
02:00
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:27
-
01:16
-
01:00
-
00:52
-
00:43
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:04
- 28 марта 2026
-
23:42
-
23:07
-
22:47
-
22:22
-
22:03
-
21:29
-
21:16
-
20:57
-
19:36