Янник Синнер — Иржи Легечка: во сколько начало, где смотреть трансляцию финала Майами

Сегодня, 29 марта, состоится финальный матч хардового «Мастерса» в Майами. Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер встретится с чехом Иржи Легечкой, занимающим 22-ю строчку рейтинга АТР. Встреча начнётся не ранее 22:00 по московскому времени.

В России не предусмотрена официальная трансляция финала «Мастерса» в Майами Янник Синнер – Иржи Легечка. За ходом матча можно следить в лайве «Чемпионата».

«Мастерс» в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем соревнований является чешский теннисист Якуб Меншик, который в розыгрыше турнира этого года проиграл в третьем круге американцу Фрэнсису Тиафо (6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (11:13)).