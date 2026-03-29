Стала известна сетка турнира в Чарльстоне, где выступят Шнайдер, Александрова и Калинская

В США прошла жеребьёвка грунтового турнира WTA-500 в Чарльстоне. В основной сетке турнира примут участие российские теннисистки Екатерина Александрова (11-й номер рейтинга), Диана Шнайдер (20-й номер рейтинга), Анна Калинская (21-й номер рейтинга) и Анастасия Захарова (74-й номер рейтинга). Под первым номером в Чарльстоне посеяна американка Джессика Пегула.

Александрова начнёт свой путь на турнире с матча второго круга, в котором сыграет с победительницей встречи между китаянкой Чжан Шуай и украинкой Юлией Стародубцевой. Диана Шнайдер сыграет во втором круге с победительницей встречи Ева Лис (Германия) – Кэти Волынец (США). Соперницей Анны Калинской во втором круге турнира станет сильнейшая теннисистка из матча между Дженнифер Брэйди и победительницей квалификации. Анастасия Захарова сыграет в первом круге с украинкой Даяной Ястремской.

Турнир в Чарльстоне пройдёт с 30 марта по 5 апреля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Джессика Пегула.