Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Гауфф назвала ключевой для себя момент игры в финале «тысячника» в Майами с Соболенко

Гауфф назвала ключевой для себя момент игры в финале «тысячника» в Майами с Соболенко
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф предположила, какой момент финального матча «тысячника» в Майами с белорусской Ариной Соболенко можно назвать ключевым. Американка проиграла в финале со счётом 2:6, 6:4, 3:6.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Больше всего меня расстраивает первый гейм третьего сета, когда я вела 30-0 и имела положительный импульс после брейка, которым выиграла второй сет. Чувствую, что это был очень важный гейм, который нужно было забирать, особенно потому, что мне не так часто удавалось делать брейки, хотя я заставляла её играть много мячей, учитывая, насколько у неё мощная подача.

Думаю, это то, из чего мне нужно извлечь урок. Во втором сете я просто смогла повысить уровень своей игры. В первом я позволяла ей слишком много диктовать игру, а в матчах с Ариной это создаёт дополнительные сложности. Во втором же я чаще брала инициативу, играла агрессивнее, принимала глубже. Да, тот первый гейм третьего сета оставил у меня разочарование», – сказала Гауфф на пресс-конференции после финального матча турнира.

