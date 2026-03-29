Соболенко — о сохранении мотивации: после поражений не могу спать, мне снится теннис

Соболенко — о сохранении мотивации: после поражений не могу спать, мне снится теннис
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как ей удаётся сохранять мотивацию в теннисе.

«Я ненавижу проигрывать. Ненавижу это чувство после поражения. Я не могу спать, мне снится теннис, я злюсь на себя за ошибки, которые могли стоить мне матча — я ненавижу это чувство. Именно поэтому каждый раз, выходя на корт, я стараюсь выложиться на максимум и сделать всё возможное и невозможное, чтобы победить.

Что касается мотивации — я даже близко не рядом с легендами. Моя цель — зайти как можно дальше в этом виде спорта, вдохновлять следующее поколение, быть для него хорошим примером, показывать баланс между жизнью на корте и вне его, а также помогать людям оставаться здоровыми в такой сложной и требовательной среде», – сказала Соболенко на пресс-конференции после завершения турнира в Майами.

