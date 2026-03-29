«Она на 100% уверена в себе и своей игре». Гауфф — о сложностях матчей с Соболенко

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, с какими сложностями столкнулась во время финального матча турнира WTA-1000 в Майами с белоруской Ариной Соболенко. Американка проиграла в финале со счётом 2:6, 6:4, 3:6.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
«Арина на 100% уверена в своей игре и в себе, и, когда играешь с таким настроем, всё становится намного проще. В моей карьере тоже были периоды, когда я чувствовала нечто подобное — когда кажется, что, что бы ни произошло, ты всё равно победишь.

Когда играешь против человека, который, возможно, чувствует это весь сезон, а ты только начинаешь находить это состояние, разница заметна. Но думаю, чем больше у меня будет таких недель, даже несмотря на результат, тем чаще победы будут приходить ко мне», – сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.

