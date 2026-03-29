Скидки
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко: есть ощущение, что сейчас я живу той жизнью, о которой мечтала

Соболенко: есть ощущение, что сейчас я живу той жизнью, о которой мечтала
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на «тысячнике» в Майами призналась, что переживает один из лучших периодов в жизни. В финале турнира Соболенко обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Какой месяц! Было действительно сложно выдержать такой ритм: я завела собаку, мне сделали предложение и я выиграла «Солнечный дубль». Да, звучит нереально, правда? Сейчас у меня есть ощущение, что я живу той жизнью, о которой мечтала», – сказала Соболенко на пресс-конференции после завершения турнира в Майами.

Помимо победы на турнире в Майами, в марте 2026 года Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе, а также обручилась с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

Материалы по теме
Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android