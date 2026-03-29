Соболенко: есть ощущение, что сейчас я живу той жизнью, о которой мечтала

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы на «тысячнике» в Майами призналась, что переживает один из лучших периодов в жизни. В финале турнира Соболенко обыграла американку Кори Гауфф со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Какой месяц! Было действительно сложно выдержать такой ритм: я завела собаку, мне сделали предложение и я выиграла «Солнечный дубль». Да, звучит нереально, правда? Сейчас у меня есть ощущение, что я живу той жизнью, о которой мечтала», – сказала Соболенко на пресс-конференции после завершения турнира в Майами.

Помимо победы на турнире в Майами, в марте 2026 года Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллсе, а также обручилась с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.