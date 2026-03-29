Появилась сетка турнира WTA-250 в Боготе, где сыграет Анна Блинкова

30 марта в Боготе (Колумбия) стартует грунтовый турнир категории WTA-250. Единственной из россиянок там сыграет 92-я ракетка мира Анна Блинкова. Она получила шестой номер посева.

В первом круге соревнований Блинкова сразится с 337-м номером мирового рейтинга американской спортсменкой Робин Монтгомери. Эта встреча запланирована на понедельник, 30 марта. Под первым номером посева будет выступать Мари Боузкова (Чехия), под вторым — Джессика Бузас Манейро (Испания). На турнир в Боготе также заявились Варвара Лепченко (США) и Камила Осорио (Колумбия).

Лучшим личным результатом в рейтинге WTA было 37-е место, которого она достигла летом 2023 года.