Гауфф рассказала, как изменила психологический подход к своей игре

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какое изменение в психологическом подходе к своей игре помогает ей легче переживать неудачи и добиваться своих целей.
В финале «тысячника» в Майами Гауфф проиграла Арине Соболенко.
«Для меня важнее концентрация на процессе и этом пути, а не на результате. Иногда я могу превратиться в человека, слишком зацикленного на результате, и от того, как складывается игра, зависит, как я чувствую себя в обычной жизни. Мне не кажется это здоровым, потому что всегда будут хорошие и плохие времена. На этой неделе я стартовала с минимальными целями, и этой целью было выиграть второй сет в первом матче.
Мне кажется, когда ты фокусируешься на небольших целях своего пути, даже если у тебя есть большая конечная цель, всё получается гораздо легче. Я чувствую, что в прошлом порой, особенно на крупных турнирах, в первом круге я уже думала о финале. На этой неделе я так не делала, и думаю, такой подход можно использовать на других турнирах. Ко всем турнирам, на которых всё складывалось хорошо, я подходила с таким настроем», — приводит слова Гауфф Punto de Break.
- 29 марта 2026
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45
-
10:38
-
09:30
-
07:39
-
04:23
-
02:07
-
02:00
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:27
-
01:16
-
01:00
-
00:52
-
00:43
-
00:36
-
00:30
-
00:20
-
00:04