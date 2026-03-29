Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф рассказала, как изменила психологический подход к своей игре

Комментарии

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какое изменение в психологическом подходе к своей игре помогает ей легче переживать неудачи и добиваться своих целей.

В финале «тысячника» в Майами Гауфф проиграла Арине Соболенко.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
«Для меня важнее концентрация на процессе и этом пути, а не на результате. Иногда я могу превратиться в человека, слишком зацикленного на результате, и от того, как складывается игра, зависит, как я чувствую себя в обычной жизни. Мне не кажется это здоровым, потому что всегда будут хорошие и плохие времена. На этой неделе я стартовала с минимальными целями, и этой целью было выиграть второй сет в первом матче.

Мне кажется, когда ты фокусируешься на небольших целях своего пути, даже если у тебя есть большая конечная цель, всё получается гораздо легче. Я чувствую, что в прошлом порой, особенно на крупных турнирах, в первом круге я уже думала о финале. На этой неделе я так не делала, и думаю, такой подход можно использовать на других турнирах. Ко всем турнирам, на которых всё складывалось хорошо, я подходила с таким настроем», — приводит слова Гауфф Punto de Break.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android