Гауфф рассказала, как изменила психологический подход к своей игре

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, какое изменение в психологическом подходе к своей игре помогает ей легче переживать неудачи и добиваться своих целей.

В финале «тысячника» в Майами Гауфф проиграла Арине Соболенко.

«Для меня важнее концентрация на процессе и этом пути, а не на результате. Иногда я могу превратиться в человека, слишком зацикленного на результате, и от того, как складывается игра, зависит, как я чувствую себя в обычной жизни. Мне не кажется это здоровым, потому что всегда будут хорошие и плохие времена. На этой неделе я стартовала с минимальными целями, и этой целью было выиграть второй сет в первом матче.

Мне кажется, когда ты фокусируешься на небольших целях своего пути, даже если у тебя есть большая конечная цель, всё получается гораздо легче. Я чувствую, что в прошлом порой, особенно на крупных турнирах, в первом круге я уже думала о финале. На этой неделе я так не делала, и думаю, такой подход можно использовать на других турнирах. Ко всем турнирам, на которых всё складывалось хорошо, я подходила с таким настроем», — приводит слова Гауфф Punto de Break.