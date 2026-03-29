«Вернулся на любимое покрытие». Александр Бублик начал подготовку к грунтовому сезону

Александр Бублик
Казахстанский теннисист 11-я ракетка мира Александр Бублик поделился кадрами с тренировки на грунте. Он сообщил, что начал подготовку к сезону на этом покрытии.

«Вернулся на любимое покрытие. Тренер, предстоящий спарринг-партнёр [спортсмен представил тех, кто на видео]», — сказал Бублик в публикации в своём телеграм-канале.

Ранее Александр Бублик (Казахстан) потерпел поражение от 68-й ракетки мира итальянского спортсмена Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Счёт во встрече — 6:4, 6:4 в пользу итальянца. Бублик пять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного из шести брейк-пойнтов.

