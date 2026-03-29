Тренер Дрейпера: у «Большой тройки» было больше соперников, чем у Синнера и Алькараса

Британский специалист Джейми Дельгадо, тренирующий Джека Дрейпера, высказался об уровне игроков в туре во времена «Большой тройки» и нынешних фаворитов. Он отметил, что тогда соперников у Новака Джоковича, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля было больше, хотя Карлос Алькарас и Янник Синнер сейчас могли бы им составить конкуренцию.

«Янник Синнер и Карлос Алькарас — невероятные игроки. Думаю, что они вполне могли бы на равных соперничать с Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Но мне кажется, что раньше, примерно 10 лет назад, было больше соперников, способных навязывать им борьбу. В те времена, когда они находились на пике, уровень был выше. Сразу за ними шли такие игроки, как Хуан-Мартин дель Потро, Стэн Вавринка и Томас Бердых. Думаю, они представляли для первой четвёрки более серьёзную угрозу, чем некоторые из нынешних игроков. На мой взгляд, топ-10 или топ-15 раньше был сильнее», — приводит слова Дельгадо We love tennis.

