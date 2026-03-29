Алиса Октябрёва снялась с финального матча квалификации турнира WTA-250 в Боготе

284-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Алиса Октябрёва снялась с финального матча квалификации турнира WTA-250, который пройдёт в Боготе. Спортсменка должна была сыграть с представительницей Мексики Аной-Софией Санчес, но вынуждена пропустить матч из-за вирусного заболевания.

В полуфинале Октябрёва обыграла американку Ли Ма со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Ранее в финал квалификации вышла ещё одна россиянка Анастасия Тихонова.

Грунтовый турнир категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) стартует в понедельник, 30 марта. Из россиянок на нём уже точно сыграет 92-я ракетка мира Анна Блинкова. В первом круге соревнований Блинкова сразится с 337-м номером мирового рейтинга американской спортсменкой Робин Монтгомери.