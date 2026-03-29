Соболенко поделилась фотографиями после взятия «Солнечного дубля»

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко опубликовала фотографии со своей командой. Ранее она выиграла турнир в Индиан-Уэллсе, а затем победила в Майами. Таким образом, она оформила так называемый «Солнечный дубль» за победу на этих двух американских «тысячниках».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Арина Соболенко обыграла Кори Гауфф в финале «тысячника» в Майами со счётом 6:2, 4:6, 6:3. Белорусская спортсменка одержала 12-ю победу подряд на турнирах WTA. Соболенко не проигрывает с начала марта 2026 года.

Титул на турнире WTA-1000 в Майами стал для Соболенко третьим в сезоне-2026. Ранее она стала победительницей «тысячника» в Индиан-Уэллсе и «пятисотника» в Брисбене.