«Помогает наличие в команде такого человека, как он». Рублёв — о работе с Сафиным

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о своём сотрудничестве с двукратным чемпионом турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным, заявив, что бывший лидер мирового тенниса даёт ему ощущение спокойствия.

«Мне очень помогает наличие в команде такого человека, как он. Он привносит спокойствие и мужественности, зрелости. Когда находишься с ним, он уже сам по себе дарит спокойствие, иногда достаточно даже вообще ничего не говорить. Помимо этого, он не имеет ничего общего с тем, каким сам был игроком – он сильно поменялся», – приводит слова Рублёва Punto de Break.

Сафин и Рублёв начали сотрудничество в 2025 году.

Материалы по теме
Рублёв раскрыл, над чем будет работать после поражения на старте Майами
