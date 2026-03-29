Финальные матчи парного и мужского турниров в Майами отложены из-за дождей

Матчи финала турниров категории «Мастерс» и женского парного разряда «тысячника» отложены в Майами из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Видео с корта, залитого ливнем, также опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Хосе Морон. Кадры сняты несколько часов назад, однако сильный дождь продолжает идти в городе.
Актуальный кадр ситуации с погодой в Майами
Фото: TennisTV
Встреча между парой итальянок Сарой Эррани/Жасмин Паолини и американкой Тэйлор Таунсенд в дуэте с чешкой Катаржиной Синяковой успела начаться и продлиться до счёта 5:6 в первом сете, но позднее была приостановлена. Сообщается, что она возобновится на другом корте в 22:30 мск (15:30 по местному времени).
Также в 22:00 мск (15:00 по местному времени) должен был начаться финальный матч «Мастерса» между Янником Синнером и Иржи Легечкой, однако по той же причине был перенесён на более поздний срок. Ориентировочное время начала — 22:45 мск.
- 29 марта 2026
-
22:38
-
22:31
-
21:46
-
21:27
-
20:41
-
20:11
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45
-
10:38
-
09:30
-
07:39
-
04:23
-
02:07
-
02:00
-
01:51
-
01:49
-
01:43
-
01:27
-
01:16
-
01:00