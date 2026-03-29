Финальные матчи парного и мужского турниров в Майами отложены из-за дождей

Матчи финала турниров категории «Мастерс» и женского парного разряда «тысячника» отложены в Майами из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Видео с корта, залитого ливнем, также опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Хосе Морон. Кадры сняты несколько часов назад, однако сильный дождь продолжает идти в городе.

Актуальный кадр ситуации с погодой в Майами

Фото: TennisTV

Встреча между парой итальянок Сарой Эррани/Жасмин Паолини и американкой Тэйлор Таунсенд в дуэте с чешкой Катаржиной Синяковой успела начаться и продлиться до счёта 5:6 в первом сете, но позднее была приостановлена. Сообщается, что она возобновится на другом корте в 22:30 мск (15:30 по местному времени).

Майами — парный разряд (ж). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Сара Эррани
Италия
Италия
С. Эррани Ж. Паолини
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
6
6
         
Катержина Синякова
Чехия
США
К. Синякова Т. Таунсенд

Также в 22:00 мск (15:00 по местному времени) должен был начаться финальный матч «Мастерса» между Янником Синнером и Иржи Легечкой, однако по той же причине был перенесён на более поздний срок. Ориентировочное время начала — 22:45 мск.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Материалы по теме
Синнер в шаге от «Солнечного дубля»! Помешает ли ему Легечка в финале Майами? LIVE!
Live
