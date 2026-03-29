Финальные матчи парного и мужского турниров в Майами отложены из-за дождей

Матчи финала турниров категории «Мастерс» и женского парного разряда «тысячника» отложены в Майами из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Видео с корта, залитого ливнем, также опубликовал у себя на странице в соцсети журналист Хосе Морон. Кадры сняты несколько часов назад, однако сильный дождь продолжает идти в городе.

Актуальный кадр ситуации с погодой в Майами Фото: TennisTV

Встреча между парой итальянок Сарой Эррани/Жасмин Паолини и американкой Тэйлор Таунсенд в дуэте с чешкой Катаржиной Синяковой успела начаться и продлиться до счёта 5:6 в первом сете, но позднее была приостановлена. Сообщается, что она возобновится на другом корте в 22:30 мск (15:30 по местному времени).

Также в 22:00 мск (15:00 по местному времени) должен был начаться финальный матч «Мастерса» между Янником Синнером и Иржи Легечкой, однако по той же причине был перенесён на более поздний срок. Ориентировочное время начала — 22:45 мск.