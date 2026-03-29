«Она оторвалась от пелотона». Навратилова высказалась о последних победах Соболенко

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова отметила превосходство представительницы Беларуси Арины Соболенко над соперницами в туре. Она выразила данное мнение после победы белоруски на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. На последних соревнованиях Соболенко одолела Елену Рыбакину со счётом 6:4, 6:3.

«У Арины Соболенко невероятно мощные удары. Она постоянно оказывает давление на соперницу и демонстрирует то, что она является чемпионкой. Выиграть подряд Индиан-Уэллс и Майами, учитывая, что каждый из них длится по две недели, действительно тяжелейшее достижение. Соболенко, таким образом, оторвалась от остального пелотона, сделала нечто очень редкое, и на то есть причина: она первая ракетка мира. Вероятно, этот матч запомнится как тот, в котором она по-настоящему оставила свой след в сезоне, но браво обеим теннисисткам», — приводит слова Навратиловой We love tennis со ссылкой на Tennis Channel.

Соболенко оформила так называемый «Солнечный дубль», взяв титулы в американских Индиан-Уэллсе и Майами подряд.