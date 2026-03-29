Янник Синнер — Иржи Легечка: финал «Мастерса» в Майами начался с опозданием на 1,5 часа

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) завершается турнир категории «Мастерс», в финале которого играют вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий в мировом рейтинге 22-е место.

Начало матча было запланировано на 22:00 мск вечером в воскресенье, 29 марта, однако из-за сильных дождей в городе встреча была отложена на неопределённое время и началась спустя полтора часа, в 23:30 мск.

Синнер ведёт 4-0 по личным встречам (2-0 на харде). Он выиграл со счётом 6:4, 6:2 на грунтовом «челленджере» в Остраве в 2019 году, 6:3, 6:3 на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе-2024, 6:2, 7:6 (8:6) в Пекине-2024 и 6:0, 6:1, 6:2 на прошлогоднем «Ролан Гаррос».