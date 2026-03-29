Эррани/Паолини — Таунсенд/Синякова: финал турнира в Майами возобновился спустя три часа

Сегодня, 29 марта, в Майами завершается турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В финальном матче две итальянки, Сара Эррани и Жасмин Паолини, играют с дуэтом американки Тэйлор Таунсенд и чешки Катержины Синяковой.

Матч начался в 19:45 мск и продлился до счёта 5:6 в пользу Таунсенд/Синяковой в первом сете, однако позднее был приостановлен из-за сильных дождей в городе. Встреча возобновилась спустя приблизительно три часа, около 23:25 мск.

По той же причине был отложен старт финального матча «Мастерса» между второй ракеткой Янником Синнером и Иржи Легечкой (22-е место в рейтинге), который был запланирован на 22:00 мск.