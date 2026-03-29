Эррани/Паолини — Таунсенд/Синякова: финал турнира в Майами возобновился спустя три часа
Поделиться
Сегодня, 29 марта, в Майами завершается турнир категории WTA-1000 в парном разряде. В финальном матче две итальянки, Сара Эррани и Жасмин Паолини, играют с дуэтом американки Тэйлор Таунсенд и чешки Катержины Синяковой.
Майами — парный разряд (ж). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 19:45 МСК
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|2
Матч начался в 19:45 мск и продлился до счёта 5:6 в пользу Таунсенд/Синяковой в первом сете, однако позднее был приостановлен из-за сильных дождей в городе. Встреча возобновилась спустя приблизительно три часа, около 23:25 мск.
По той же причине был отложен старт финального матча «Мастерса» между второй ракеткой Янником Синнером и Иржи Легечкой (22-е место в рейтинге), который был запланирован на 22:00 мск.
Комментарии
- 29 марта 2026
-
23:44
-
23:34
-
23:33
-
22:38
-
22:31
-
21:46
-
21:27
-
20:41
-
20:11
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45
-
10:38
-
09:30
-
07:39
-
04:23
-
02:07
-
02:00
-
01:51
-
01:49
-
01:43