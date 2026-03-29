Рик Маччи назвал три главных «блюда» в арсенале Арины Соболенко

Известный тренер Рик Маччи высказался по поводу игровых характеристик первой ракетки мира Арины Соболенко. Он перечислил ряд факторов, благодаря которым белорусская спортсменка является лидером тура.

«С Соболенко играть крайне сложно, потому что у неё есть три главных «блюда» в арсенале: подача, форхенд и бэкхенд. Все три технически входят в топ-3 в мире.

Но самое главное — её менталитет. Она стремится диктовать игру, раздавать «карты» и контролировать заднюю линию в розыгрышах. Постоянное давление — это как закуска, а атака на вторую подачу соперницы — уже настоящий десерт», — написал Маччи в социальных сетях.