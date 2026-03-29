Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рик Маччи назвал три главных «блюда» в арсенале Арины Соболенко

Арина Соболенко
Комментарии

Известный тренер Рик Маччи высказался по поводу игровых характеристик первой ракетки мира Арины Соболенко. Он перечислил ряд факторов, благодаря которым белорусская спортсменка является лидером тура.

«С Соболенко играть крайне сложно, потому что у неё есть три главных «блюда» в арсенале: подача, форхенд и бэкхенд. Все три технически входят в топ-3 в мире.

Но самое главное — её менталитет. Она стремится диктовать игру, раздавать «карты» и контролировать заднюю линию в розыгрышах. Постоянное давление — это как закуска, а атака на вторую подачу соперницы — уже настоящий десерт», — написал Маччи в социальных сетях.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android