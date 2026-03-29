Соболенко достигла рекордной среди теннисисток цифры по количеству подписчиков в соцсети

Первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко достигла рекордной среди действующих теннисисток отметки по количеству подписавшихся на неё пользователей в одной из соцсетей. Число её подписчиков уже составляет пять миллионов.

За Соболенко по этому показателю располагаются Эмма Радукану (Великобритания, 2,9 млн), Наоми Осака (Япония, 2,9 млн), Ига Швёнтек (Польша, 2,3 млн).

Последним на текущий момент достижением Соболенко в теннисе стал «Солнечный дубль» – победа на двух подряд «тысячниках» в Индиан-Уэллсе и Майами. Всего в текущем сезоне Соболенко уже завоевала три титула.