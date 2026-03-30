Синякова/Таунсенд выиграли «тысячник» в Майами в парном разряде

Дуэт чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд завоевал титул победительниц турнира WTA-1000 в Майами, в финальном матче обыграв итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Матч был остановлен из-за сильных дождей в городе и возобновлялся спустя примерно три часа, суммарно продлившись 4 часа 15 минут и завершившись со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

По ходу матча Синякова/Таунсенд не сделали ни эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Эррани/Паолини подали навылет один раз, ни разу не ошиблись на подаче, а также сумели реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных.