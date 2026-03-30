Синякова/Таунсенд выиграли «тысячник» в Майами в парном разряде
Дуэт чешской теннисистки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд завоевал титул победительниц турнира WTA-1000 в Майами, в финальном матче обыграв итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини. Матч был остановлен из-за сильных дождей в городе и возобновлялся спустя примерно три часа, суммарно продлившись 4 часа 15 минут и завершившись со счётом 7:6 (7:0), 6:1.
Майами — парный разряд (ж). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 19:45 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
По ходу матча Синякова/Таунсенд не сделали ни эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Эррани/Паолини подали навылет один раз, ни разу не ошиблись на подаче, а также сумели реализовать два брейк-пойнта из семи заработанных.
Материалы по теме
- 30 марта 2026
-
00:48
-
00:42
-
00:22
-
00:18
-
00:06
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:33
-
22:38
-
22:31
-
21:46
-
21:27
-
20:41
-
20:11
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45
-
10:38
-
09:30
-
07:39