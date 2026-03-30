Фото: Роналдо посетил финал «Мастерса» в Майами с участием Янника Синнера

Экс-нападающий мадридского «Реала», миланского «Интера» и сборной Бразилии, чемпион мира по футболу Роналдо пришёл на решающий матч турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В эти минуты за титул играют Янник Синнер (Италия) и Иржи Легечка (Чехия).

Роналдо Фото: Аккаунт TennisTV в социальных сетях

Также Роналдо стал гостем полуфинала турнира категории WTA-1000 между первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

Ранее экс-футболист провёл тренировку с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. Роналдо поделился, что после игры с лидером рейтинга АТР ему понадобилась медицинская помощь.