Финал «Мастерса» в Майами между Синнером и Легечкой был остановлен после первого сета

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) завершается турнир категории «Мастерс», в финале которого играют вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий в мировом рейтинге 22-е место. Матч начался с опозданием на полтора часа из-за сильных дождей в городе.

Победу в первом сете одержал итальянский спортсмен, забрав партию со счётом 6:4. После небольшого перерыва теннисисты вернулись на корт, однако в начале второго сета вновь пошёл дождь, после чего матч был остановлен. Предварительное время возобновления встречи — 1:30 мск (18:30 по местному времени).

По этой же причине ранее был прерван матч финала женского «тысячника» в парном разряде.