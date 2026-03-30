Анастасия Тихонова выиграла финал квалификации турнира WTA-250 в Боготе

253-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Тихонова выиграла квалификацию турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия). В финальной встрече она одолела испанку Марину Бассольс со счётом 6:1, 4:6, 6:3.

По ходу матча Тихонова пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14. Бассольс сделала один эйс, допустила аналогичное количество ошибок и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 10.

Грунтовый турнир категории WTA-250 в Боготе (Колумбия) стартует в понедельник, 30 марта. Из россиянок на нём также сыграет 92-я ракетка мира Анна Блинкова, которая в первом круге соревнований сразится с 337-м номером мирового рейтинга американской спортсменкой Робин Монтгомери.