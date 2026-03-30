Финал «Мастерса» в Майами между Синнером и Легечкой возобновлён после длительной паузы

Сегодня, 30 марта, в Майами (США) завершается турнир категории «Мастерс», в финале которого играют вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и представитель Чехии Иржи Легечка, занимающий в мировом рейтинге 22-е место. Матч возобновился после того, как прекратились сильные дожди в городе.

Напомним, победу в первом сете одержал итальянский спортсмен, забрав партию со счётом 6:4. Далее после небольшого перерыва теннисисты вернулись на корт, однако в начале второго сета пошёл дождь, после чего матч был остановлен более, чем на полтора часа.

По этой же причине ранее был прерван матч финала женского «тысячника» в парном разряде.