Иржи Легечка — Янник Синнер, результат матча 30 марта 2026, счет 0:2, финал Мастерса в Майами

Янник Синнер победил Иржи Легечку и стал чемпионом «Мастерса» в Майами
В ночь с 29 на 30 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Майами (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 22-й номер рейтинга чех Иржи Легечка. Матч закончился победой итальянца со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты (3 часа две минуты с учётом остановки встречи из-за дождя). За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Легечка, в свою очередь, сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за встречу.

Таким образом, Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», выиграв «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и в Майами в один сезон. Данный титул стал для Синнера 26-м в карьере.

