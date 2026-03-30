Янник Синнер победил Иржи Легечку и стал чемпионом «Мастерса» в Майами

В ночь с 29 на 30 марта на хардовых кортах «Мастерса» в Майами (США) завершился финальный матч, в котором встречались четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и 22-й номер рейтинга чех Иржи Легечка. Матч закончился победой итальянца со счётом 6:4, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты (3 часа две минуты с учётом остановки встречи из-за дождя). За это время Синнер сделал 10 подач навылет и допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 11. Легечка, в свою очередь, сделал пять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных за встречу.
Таким образом, Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», выиграв «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и в Майами в один сезон. Данный титул стал для Синнера 26-м в карьере.
- 30 марта 2026
-
02:39
-
02:35
-
02:04
-
00:48
-
00:42
-
00:22
-
00:18
-
00:06
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:33
-
22:38
-
22:31
-
21:46
-
21:27
-
20:41
-
20:11
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18
-
16:00
-
15:59
-
15:35
-
15:20
-
14:57
-
13:04
-
13:02
-
11:45