Все новости
Янник Синнер оформил «Солнечный дубль»

Итальянский теннисист Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», став победителем турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде чемпионом стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче турнира обыграла американку Кори Гауфф. Белоруска также оформила «Солнечный дубль».

