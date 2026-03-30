Янник Синнер оформил «Солнечный дубль»

Итальянский теннисист Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», став победителем турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде чемпионом стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, которая в финальном матче турнира обыграла американку Кори Гауфф. Белоруска также оформила «Солнечный дубль».