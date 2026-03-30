Синнер обратился к Легечке после победы на турнире в Майами

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к чеху Иржи Легечке после победы в финале турнира в Майами со счётом 6:4, 6:4.

«Прежде всего, Иржи, потрясающе видеть тебя снова играющим на таком уровне. Я знаю, что у тебя были трудные времена из-за множества травм. Но видеть тебя здесь… Я знаю тебя как человека, ты потрясающий человек. Продолжай в том же духе, ты, твоя команда и семья. Я невероятно рад за тебя», — сказал Синнер на корте после матча.

За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.