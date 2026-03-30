Янник Синнер стал лишь восьмым обладателем «Солнечного дубля» в истории

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», став победителем турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. В решающем матче турнира в Майами итальянец обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Таким образом, Синнер стал восьмым победителем «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и в Майами в рамках одного сезона. Ранее это достижение покорялось четырежды Новаку Джоковичу, трижды — Роджеру Федереру и по разу — Джиму Курье, Майклу Чангу, Питу Сампрасу, Марсело Риосу и Андре Агасси.

Отметим, данный титул стал для Синнера вторым в сезоне и 26-м в карьере.

