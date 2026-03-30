Янник Синнер установил рекорд, ранее не покорявшийся никому в истории тенниса

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер завоевал «Солнечный дубль», став победителем турниров в Индиан-Уэллсе и Майами и установил уникальное для теннисистов достижение.

Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, с момента основания «Мастерса» в Майами в 1985 году Синнер стал первым игроком (мужчиной или женщиной), которому удалось завоевать «Солнечный дубль», не проиграв ни одного сета.

Напомним, в решающем матче турнира в Майами итальянец обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Всего у Синнера 12 побед подряд без потери сета на турнирах серии «Мастерс» в 2026 году (Майами и Индиан-Уэллс).