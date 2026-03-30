Янник Синнер обошёл Даниила Медведева по титулам на «Мастерсах»

Итальянский теннисист Янник Синнер обошёл россиянина Даниила Медведева по количеству побед на «Мастерсах».

Синнер стал победителем турнира ATP-1000 в Майами и в седьмой раз выиграл «Мастерс», обойдя Медведева, на счету которого шесть титулов уровня ATP-1000.

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Для итальянца этот трофей стал 26-м в карьеру и вторым в нынешнем сезоне. Ранее Синнер выиграл турнира в Индиан-Уэллсе.

