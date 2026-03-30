Синнер повторил редкое достижение Надаля и Джоковича после победы на турнире в Майами

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Майами и повторил достижение легенд тенниса. В решающем матче соревнования итальянец обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, Синнер повторил достижение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича и 22-кратного победителя ТБШ бывшего испанского теннисиста Рафаэля Надаля, выиграв не менее трёх «Мастерсов» подряд.

Отметим, ранее Синнер завоевал титул на турнире ATP-1000 в Индиан-Уэллсе, а также выиграл заключительный хардовый «Мастерс» минувшего года в Париже.