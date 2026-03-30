Янник Синнер выиграл 26-й титул в карьере

Итальянский теннисист Янник Синнер завоевал 26-й трофей в карьере и второй в нынешнем сезоне. Ранее Синнер стал чемпионом турнира в Индиан-Уэллсе. Таким образом, Синнер оформил «Солнечный дубль», который даётся за победы на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде чемпионом стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.