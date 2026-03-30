24-летний Синнер установил достижение, никому не покорявшееся за всю историю «Мастерсов»

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира в Майами и установил редчайшее для спортсменов достижение, никому не покорявшееся в истории.

Как сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X, с момента введения этого формата в 1990 году Синнер стал первым теннисистом, выигравшим три подряд турнира серии «Мастерс», не проиграв ни одного сета. Всего у Синнера 18 побед подряд без потери сета на соревнованиях категории ATP-1000 (Майами, Индиан-Уэллс и Париж-2025).

Напомним, в решающем матче турнира в Майами итальянец обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

