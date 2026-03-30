Соболенко обратилась к Синнеру после его победы на турнире в Майами
Поделиться
Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила итальянца Янника Синнера с победой на турнире в Майами и завоеванием «Солнечного дубля».
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
«Вперёд, Янник. «Солнечный дубль», — написала Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей.
В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.
Напомним, в женском одиночном разряде чемпионом стала первая ракетка мира Соболенко, которая в финальном матче турнира обыграла американку Кори Гауфф. Белоруска также оформила «Солнечный дубль», который даётся на победу на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.
Комментарии
- 30 марта 2026
-
04:54
-
03:57
-
03:46
-
03:34
-
03:30
-
03:20
-
03:12
-
02:59
-
02:39
-
02:35
-
02:04
-
00:48
-
00:42
-
00:22
-
00:18
-
00:06
- 29 марта 2026
-
23:55
-
23:44
-
23:34
-
23:33
-
22:38
-
22:31
-
21:46
-
21:27
-
20:41
-
20:11
-
19:27
-
19:22
-
19:10
-
19:00
-
18:53
-
18:00
-
16:54
-
16:38
-
16:18