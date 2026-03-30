Соболенко обратилась к Синнеру после его победы на турнире в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поздравила итальянца Янника Синнера с победой на турнире в Майами и завоеванием «Солнечного дубля».

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Вперёд, Янник. «Солнечный дубль», — написала Соболенко на личной странице в одной из социальных сетей.

В решающем матче турнира в Майами Синнер обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, в женском одиночном разряде чемпионом стала первая ракетка мира Соболенко, которая в финальном матче турнира обыграла американку Кори Гауфф. Белоруска также оформила «Солнечный дубль», который даётся на победу на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

