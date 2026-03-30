Янник Синнер выиграл 17-й матч подряд на «Мастерсах»

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Майами, в решающем матче соревнования обыграв представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, Синнер победил в 17 матчах на турнирах ATP-1000 подряд. По шесть встреч итальянец выиграл на соревнованиях в Майами и в Индиан-Уэллсе в 2026 году, а также пять матчей заключительного хардового «Мастерса» минувшего года в Париже.

Отметим, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс».