Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер повторил достижение, покорявшееся в Майами лишь двум теннисистам в истории

Синнер повторил достижение, покорявшееся в Майами лишь двум теннисистам в истории
Комментарии

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Майами и повторил редкое достижение двух легенд тенниса. В решающем матче соревнования итальянец обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4.

Таким образом, Синнер повторил достижение 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича и восьмикратного чемпиона ТБШ Ивана Лендла, выиграв «Мастерс» в Майами без потери сета.

Отметим, ранее Синнер по ходу соревнования в Майами обыграл Александра Зверева (6:3, 7:6), Фрэнсиса Тиафо (6:2, 6:2), Алекса Михельсена (7:5, 7:6), Корентена Муте (6:1, 6:4) и Дамира Джумхура (6:3, 6:3).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android