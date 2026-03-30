Иржи Легечка обратился к Яннику Синнеру после поражения в финале «Мастерса» в Майами

22-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка выступил с обращением после поражения в финале турнира категории «Мастерс» в американском Майами. В решающем за титул матче чех уступил второму номеру рейтинга ATP итальянскому спортсмену Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6.
«Очень непросто стоять здесь после такого поражения в финале. Если уж и проигрывать, то именно тебе, Янник. Поздравляю тебя и твою команду — вы всегда проделываете невероятную работу. Считаю, что для меня это был отличный турнир. Я приехал сюда не в лучшей форме, но смог вернуться к тому теннису, который хочу показывать.
Хочу поблагодарить всех организаторов, которые делают этот турнир возможным. Спасибо моей команде, всем моим друзьям — ваша поддержка очень много значит. И, конечно, всем, кто поддерживал меня дома, смотрел по телевизору и болел всю эту неделю или две — это очень важно для меня. Я одновременно и очень счастлив, и немного расстроен. Надеюсь, в следующий раз смогу поднять этот трофей над головой», — сказал Легечка в интервью на корте после матча.
За победу в финале турнира в Майами Синнер получит 1000 рейтинговых очков и $ 1,1 млн призовых. За второе место Легечка получит 650 рейтинговых очков и $ 612 тыс. призовых.
