Мирра Андреева сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Гауфф обошла Швёнтек

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.
Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила 10-ю строчку в рейтинге, несмотря на то, что не смогла пройти дальше четвёртого круга на турнире в Майами (США). Финалистка минувшего «тысячника» Кори Гауфф из США стала третьей ракеткой мира, опередив польскую спортсменку Игу Швёнтек. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.
Рейтинг WTA от 30 марта:
1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков.
2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108.
3 (4). Кори Гауфф (США) — 7278.
4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7263.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243.
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180.
7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3965.
8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 3907.
9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.
10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3121...
13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2973...
19 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
21 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…
22 (21). Анна Калинская (Россия) — 1813…
58 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 1055…
66 (74). Анастасия Захарова (Россия) — 978...
74 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 898...
99 (92) Анна Блинкова (Россия) — 790.