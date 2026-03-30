Мирра Андреева сохранила место в топ-10 рейтинга WTA, Гауфф обошла Швёнтек

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде.

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила 10-ю строчку в рейтинге, несмотря на то, что не смогла пройти дальше четвёртого круга на турнире в Майами (США). Финалистка минувшего «тысячника» Кори Гауфф из США стала третьей ракеткой мира, опередив польскую спортсменку Игу Швёнтек. Возглавляет рейтинг WTA по-прежнему представительница Беларуси Арина Соболенко.

Рейтинг WTA от 30 марта:

1 (1). Арина Соболенко (Беларусь) — 11 025 очков.

2 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108.

3 (4). Кори Гауфф (США) — 7278.

4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 7263.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243.

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6180.

7 (8). Элина Свитолина (Украина) — 3965.

8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 3907.

9 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3531.

10 (8). Мирра Андреева (Россия) — 3121...

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2973...

19 (20). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…

21 (22). Людмила Самсонова (Россия) — 1845…

22 (21). Анна Калинская (Россия) — 1813…

58 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 1055…

66 (74). Анастасия Захарова (Россия) — 978...

74 (71). Оксана Селехметьева (Россия) — 898...

99 (92) Анна Блинкова (Россия) — 790.