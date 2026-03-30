Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Даниил Медведев сохранил место в топ-10 рейтинга ATP, Зверев обошёл Джоковича

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил 10-е место в рейтинге, несмотря на вылет в третьем круга турнира в Майами. Карен Хачанов и Андрей Рублёв поднялись на одну позицию, несмотря на нелучшие выступления на минувшем «Мастерсе». Топ-5 рейтинга ATP случилось одно изменение: полуфиналист соревнования в Майами немец Александр Зверев вернулся в тройку рейтинга, опередив серба Новака Джоковича, не принимавшего участия в «Мастерсе». Испанец Карлос Алькарас продолжает уверенно возглавлять список лучших теннисистов мира.

Рейтинг ATP от 30 марта:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 13 590 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 12 400.
3 (4). Александр Зверев (Германия) — 5205.
4 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4720.
5 (5). Лоренцо Музетти (Италия) — 4265.
6 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4095.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4000.
8 (7). Тейлор Фриц (США) — 3870.
9 (9). Бен Шелтон (США) — 3860.
10 (10). Даниил Медведев (Россия) — 3610...

15 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2410.
16 (17). Андрей Рублёв (Россия) — 2400.

