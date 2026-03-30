30 марта главные новости спорта, футбол, теннис, хоккей, КХЛ, баскетбол, НБА, НХЛ

Синнер выиграл «Мастерс», «Тоттенхэм» может возглавить свой же игрок. Главное к утру
Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Майами, победив чеха Иржи Легечку, «Тоттенхэм» может возглавить действующий футболист клуба, «Тампа-Бэй Лайтнинг» без Андрея Василевского и Никиты Кучерова одолела «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Янник Синнер победил Иржи Легечку и стал чемпионом «Мастерса» в Майами.
  2. «Тоттенхэм» может назначить действующего игрока временным тренером — The Telegraph.
  3. «Тампа» без Кучерова и Василевского обыграла «Нэшвилл».
  4. 30 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Йорк» в НБА.
  5. Форвард «Локомотива» Фрейз дисквалифицирован, нападающий «Спартака» Порядин оштрафован.
  6. «Монреаль» с ассистом Демидова одолел «Каролину», продлив серию побед. Свечников забил.
  7. «Вегас» уволил Брюса Кэссиди и назначил главным тренером Джона Тортореллу.
  8. Фабрицио Романо назвал основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма».
  9. Мирча Луческу сделал заявление о состоянии своего здоровья после госпитализации.
  10. Травма голкипера «Реала» Тибо Куртуа оказалась серьёзнее, чем ожидалось — ESPN.
  11. Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Голден Стэйт» в НБА.

