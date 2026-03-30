24-летний Синнер одержал 12-ю победу подряд в матчах «Мастерса» в Майами
Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Майами, в решающем матче соревнования обыграв представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Итальянец продлил победную серию на этом «Мастерсе».
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Окончен
0 : 2
Янник Синнер
Таким образом, данная победа стала для Янника 12-й подряд в Майами. Синнер победил в шести матчах текущего сезона, а также взял верх в шести играх сезона-2024, где также завоевал титул. Отметим, в розыгрыше соревнования сезона-2025 Синнер не принимал участие.
Напомним, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс».
