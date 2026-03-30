24-летний Синнер одержал 12-ю победу подряд в матчах «Мастерса» в Майами

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем турнира Майами, в решающем матче соревнования обыграв представителя Чехии Иржи Легечку в двух сетах со счётом 6:4, 6:4. Итальянец продлил победную серию на этом «Мастерсе».

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Таким образом, данная победа стала для Янника 12-й подряд в Майами. Синнер победил в шести матчах текущего сезона, а также взял верх в шести играх сезона-2024, где также завоевал титул. Отметим, в розыгрыше соревнования сезона-2025 Синнер не принимал участие.

Напомним, Синнер является единственным игроком в истории, выигравшим три подряд «Мастерса» без потери сета. Теперь в активе итальянца 26 титулов, семь из них серии «Мастерс».

