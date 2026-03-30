Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер отреагировал на свой «Солнечный дубль» после победы в Майами

Комментарии

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 22-м номером из Чехии Иржи Легечкой (6:4, 6:4) в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами.

Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
«Я пытался сохранять стабильность при довольно непростых условиях, матч был тяжёлым, соперник создал много проблем. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому очень доволен и рад возвращению домой. Суметь выиграть оба турнира в США — это особенное достижение. Раньше не думал, что смогу сделать такое, это сложно, но нам удалось, я доволен», — приводит слова Синнера Reuters.

Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами в один год — это считается «Солнечным дублем».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android