Янник Синнер отреагировал на свой «Солнечный дубль» после победы в Майами

Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 22-м номером из Чехии Иржи Легечкой (6:4, 6:4) в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами.

«Я пытался сохранять стабильность при довольно непростых условиях, матч был тяжёлым, соперник создал много проблем. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому очень доволен и рад возвращению домой. Суметь выиграть оба турнира в США — это особенное достижение. Раньше не думал, что смогу сделать такое, это сложно, но нам удалось, я доволен», — приводит слова Синнера Reuters.

Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами в один год — это считается «Солнечным дублем».