Янник Синнер отреагировал на свой «Солнечный дубль» после победы в Майами
Вторая ракетка мира 24-летний итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над 22-м номером из Чехии Иржи Легечкой (6:4, 6:4) в финальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами.
Майами (м). Финал
29 марта 2026, воскресенье. 23:45 МСК
Иржи Легечка
И. Легечка
Янник Синнер
Я. Синнер
«Я пытался сохранять стабильность при довольно непростых условиях, матч был тяжёлым, соперник создал много проблем. Мы проделали большую работу, чтобы оказаться в этой ситуации, поэтому очень доволен и рад возвращению домой. Суметь выиграть оба турнира в США — это особенное достижение. Раньше не думал, что смогу сделать такое, это сложно, но нам удалось, я доволен», — приводит слова Синнера Reuters.
Синнер выиграл второй титул в 2026 году. При этом он победил на турнирах в Индиан‑Уэллсе и Майами в один год — это считается «Солнечным дублем».
Материалы по теме
