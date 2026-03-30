Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Больше никогда не выиграет в Майами». Петчи предрекает Алькарасу карьерную неудачу

Бывший тренер Энди Маррея и Эммы Радукану Марк Петчи объяснил трудности, с которыми сталкивается испанский теннисист Карлос Алькарас на турнирах во Флориде.

«Считаю, что теннисный сезон довольно сложный. Думаю, мы забываем, насколько молод Карлос. После того как он выиграл карьерный «Большой шлем», ему пришлось отправиться на Ближний Восток, а затем играть в Индиан‑Уэллсе. Откровенно говоря, хотя он и уже побеждал здесь раньше, возможно, это тот турнир, который он больше никогда не выиграет — просто из‑за календаря», — приводит слова Петчи Tennis channel.

Алькарас выигрывал турнир в Майами в 2022 году, после этого испанец не доходил до финалов соревнования. В 2023-м Карлос проиграл в полуфинале Яннику Синнеру, в четвертьфинале следующего турнира — Григору Димитрову. В 2025 году Алькарас вылетел во втором раунде, проиграв Давиду Гоффену, а в нынешнем сезоне вылетел в третьем раунде от Себастьяна Корды.

Материалы по теме
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
«Никогда не видел его в таком состоянии». Алькарас шокировал всех своим провалом в Майами
