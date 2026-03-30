«Больше никогда не выиграет в Майами». Петчи предрекает Алькарасу карьерную неудачу

Бывший тренер Энди Маррея и Эммы Радукану Марк Петчи объяснил трудности, с которыми сталкивается испанский теннисист Карлос Алькарас на турнирах во Флориде.

«Считаю, что теннисный сезон довольно сложный. Думаю, мы забываем, насколько молод Карлос. После того как он выиграл карьерный «Большой шлем», ему пришлось отправиться на Ближний Восток, а затем играть в Индиан‑Уэллсе. Откровенно говоря, хотя он и уже побеждал здесь раньше, возможно, это тот турнир, который он больше никогда не выиграет — просто из‑за календаря», — приводит слова Петчи Tennis channel.

Алькарас выигрывал турнир в Майами в 2022 году, после этого испанец не доходил до финалов соревнования. В 2023-м Карлос проиграл в полуфинале Яннику Синнеру, в четвертьфинале следующего турнира — Григору Димитрову. В 2025 году Алькарас вылетел во втором раунде, проиграв Давиду Гоффену, а в нынешнем сезоне вылетел в третьем раунде от Себастьяна Корды.